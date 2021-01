NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach der Vorlage von Eckdaten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen besser als erwartet ausgefallenen operativen Quartalsgewinn (bereinigtes Ebitda) in seinem Bewertungsmodell. Änderungen ergaben sich aber nur für 2020, nicht für das neue Jahr./tih/bek