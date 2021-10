NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Lanxess bei einem Kursziel von 66 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Der Chemiekonzern habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vollen positiven Effekte des Umbaus dürften sich aber erst noch zeigen./mis/ag