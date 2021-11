NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Spezialchemiekonzern. Kommentare des Managements hätten unter anderem auf Gegenwind durch höhere Energie- und Frachtkosten hingewiesen./la/he