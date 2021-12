NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei etlichen Chemietiteln böten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Lanxess habe derweil in den vergangenen Jahren eine deutliche Transformation des Unternehmensportfolios hinter sich gebracht, deren Nutzen mit Blick auf die Finanzkennziffern sich erst noch zeigen müsse./gl/mis