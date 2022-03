NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess nach den Zahlen zum vierten Quartal von 66,00 auf 62,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Schlussviertel 2021 habe weitgehend den Managementzielen entsprochen, das bereinigte operative Ergebnisziel für das erste Quartal liege zugleich über der Markterwartung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog zudem nun den angekündigten Zukauf des Geschäfts mit antimikrobiellen Schutzprodukten von IFF in seine Schätzungen für den Chemiekonzern ein, verwies für sein neues Kursziel aber auch auf seine gestiegenen Schätzungen zur Nettoverschuldung./ck/mis