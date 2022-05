NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Mit der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Finanzinvestor Advent zur Übernahme des Hochleistungs-Kunststoffe-Geschäfts von Konkurrent DSM treibe der Chemiekonzern seine Portfolio-Optimierung weiter voran, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis