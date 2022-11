NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach dem Kapitalmarkttag des Spezialchemiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In den kommenden 12 Monaten wolle Lanxess Maßnahmen umsetzen, die sich voraussichtlich positiv auf den freien Mittelfluss (Free Cashflow) auswirken werden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen aber bereits berücksichtigt. Er sieht in anderen Sektoraktien derzeit überzeugendere Investmentchancen./edh/mis