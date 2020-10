NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte ihre Erwartungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem an aktuelle Währungsentwicklungen an. In der Summe ändere sich damit aber nichts an ihrer Einschätzung der Aktie des Spezialchemiekonzerns./tih/la