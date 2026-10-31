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AI Analyse

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

13:16 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 67 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
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