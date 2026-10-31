LEG Immobilien Aktie
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Marktkap. 3,68 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
AI Analyse
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 67 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|13:16
|LEG Immobilien Buy
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|Deutsche Bank AG
|21.10.26
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|07.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
|21.10.26
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|UBS AG
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