NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG angesichts des in Berlin drohenden Mietdeckels von 123,10 auf 119,90 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Ein Mietdeckel-Gesetz in Berlin dürfte nun kommen, wenngleich das zu einer Verfassungsdebatte führen dürfte, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bis die rechtlichen Fragen geklärt seien, dürften sich Vermieter allerdings an das erwartete Gesetz halten, da andernfalls hohe Strafen drohten. Zudem gebe es ein gewisses Risiko, dass ähnliche Mietdebatten auf nationaler Ebene entstünden./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 00:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



