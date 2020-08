NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Vorlage der Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115,80 Euro belassen. Auch in der Corona-Krise habe das Unternehmen die Beständigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Studie. Flächenbereinigt seien die Mieteinnahmen je Quadratmeter gestiegen./bek/la