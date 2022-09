Aktie in diesem Artikel LEG Immobilien 65,44 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 92,90 auf 78,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz der zurückliegenden Kursverluste in der Branche sei hier noch nicht mit neuer Wertschöpfung zu rechnen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Dafür benötige es niedrigere Realzinsen. Das prozentuale Ausmaß der Kurszielsenkung von LEG Immobilien entspreche dem Branchendurchschnitt./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 21:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.