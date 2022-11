NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG nach Neunmonatszahlen und Ankündigung einer neuen Strategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Anpassungen seien realistisch und reflektierten das gegenwärtige Zinsumfeld, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies impliziere aber niedrigere Ziele, als am Markt für 2023 erwartet sowie ein Defizit an Investitionen in kommenden Jahren./ajx/mis