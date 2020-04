HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für LEG nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef Lars von Lackum von 122 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei weiterhin vom robusten Geschäftsmodell des Immobilienunternehmens überzeugt, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar dürfte das Mietwachstum in diesem Jahr nicht ganz so hoch ausfallen, wie anfangs gedacht. Das Ziel für das operative Ergebnis sei aber noch einmal bestätigt worden. Zudem lasse der politische Druck nach Einschätzung des Konzernchefs im Zuge der Corona-Krise derzeit nach, da einige Branchenvertreter durch die Aussetzung von Mieterhöhungen soziale Verantwortung demonstriert hätten./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 08:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 08:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.