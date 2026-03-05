LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,99 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen stehe die Dynamik der Mieten den mangelnden Fortschritten beim Verkauf von Portfolio-Teilen gegenüber, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Freitag. Letzteres sei entscheidend, denn die Verschuldung bleibe hoch. Mittelfristige Ziele seien ambitioniert, doch die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,70 €
|Abst. Kursziel*:
36,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|12:36
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:36
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:36
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.