Jefferies & Company Inc.

LEG Immobilien Buy

12:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen stehe die Dynamik der Mieten den mangelnden Fortschritten beim Verkauf von Portfolio-Teilen gegenüber, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Freitag. Letzteres sei entscheidend, denn die Verschuldung bleibe hoch. Mittelfristige Ziele seien ambitioniert, doch die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG