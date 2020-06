NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Erweiterung des Bestands um 7500 Einheiten sei keine Überraschung und folge der Strategie des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Preis entspreche dem Portfolio von LEG./mf/jha/