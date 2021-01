NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Chef des Immobilienunternehmens sei äußerst erbaulich gewesen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei von den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen kaum betroffen. Zudem komme dem Unternehmen das zu geringe Angebot bezahlbaren Wohnraums, was sich in Deutschland so schnell nicht ändern dürfte./mf/mis