NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler konstatierte in einer ersten Reaktion am Dienstag eine starke Entwicklung des Immobilienkonzerns auf operativer Ebene. Steigende Markterwartungen bezüglich des Immobilienvermögens abzüglich Schulden (NAV) könnten sich nun als wesentlicher Kurstreiber erweisen./la/ag