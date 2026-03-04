Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

14:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. LEG habe ihre Ziele 2025 erreicht, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Auch den Ausblick 2026 hält er für klar realisierbar./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

