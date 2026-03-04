LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,03 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. LEG habe ihre Ziele 2025 erreicht, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Auch den Ausblick 2026 hält er für klar realisierbar./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,35 €
|Abst. Kursziel*:
34,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,87%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
