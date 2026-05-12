Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

11:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach den Zahlen des ersten Quartals mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei auf Kurs, die diesjährigen Ziele zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er erwähnte die robuste Entwicklung der Geschäfte in Deutschland und erwartet eine Beschleunigung des finanziellen Entschuldungsprozesses in der zweiten Jahreshälfte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:07 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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