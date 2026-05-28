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Marktkap. 4,44 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

11:41 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe in allen Regionen hoch, schrieb Kai Klose am Freitag im Nachgang einer Roadshow mit dem Unternehmen in London./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
51,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,44%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

11:41 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
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