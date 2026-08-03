LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen der Immobiliengruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach der Bekanntgabe der Resultate seien die Jahresziele nun gut zu erreichen, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag. Das Wachstum der Mieteinnahme sei solide und die Bewertung des Portfolios stabil./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,85 €
|Abst. Kursziel*:
60,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,08%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
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|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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|Deutsche Bank AG
|01.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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