Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

13:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen der Immobiliengruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach der Bekanntgabe der Resultate seien die Jahresziele nun gut zu erreichen, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag. Das Wachstum der Mieteinnahme sei solide und die Bewertung des Portfolios stabil./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:49 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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