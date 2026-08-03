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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

13:21 Uhr
LEG Immobilien Buy
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LEG Immobilien
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen der Immobiliengruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach der Bekanntgabe der Resultate seien die Jahresziele nun gut zu erreichen, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag. Das Wachstum der Mieteinnahme sei solide und die Bewertung des Portfolios stabil./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,85 €		 Abst. Kursziel*:
60,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,08%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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