HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal und einem neuen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die Aussagen zum Betriebsgewinn (FFO) im kommenden Jahr deuteten darauf hin, dass die Investitionen in das Portfolio nicht länger kapitalisiert, sondern als Kosten betrachtet würden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/jha/