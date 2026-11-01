Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 44,30 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Wohnungsunternehmens an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:37 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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