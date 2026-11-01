LEG Immobilien Aktie
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Marktkap. 3,77 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
AI Analyse
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 44,30 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Wohnungsunternehmens an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
44,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
49,10 €
|Abst. Kursziel*:
-9,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
49,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,70%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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