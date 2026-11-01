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Symbol LEGIF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

13:36 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 44,30 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Wohnungsunternehmens an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
44,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,10 €		 Abst. Kursziel*:
-9,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
49,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,70%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

13:36 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.11.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
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