Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 63,10 auf 61,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts weiter steigender Anleiherenditen ist Analyst Jonathan Kownator skeptisch für 2023 - zumindest den Jahresbeginn. Der Experte bezieht sich dabei in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick für die europäische Immobilienbranche auf die Schätzungen der Goldman-Sachs-Ökonomen. Kownator rechnet bis in die zweite Jahreshälfte hinein mit sinkenden Immobilienbewertungen. Er bevorzugt Unternehmen mit vergleichsweise niedrigen Verhältnissen zwischen Finanzierungsbetrag und Verkehrswert ihrer Immobilien (Loan to Value)./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 21:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.