JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green attestierte dem Immobilienkonzern am Donnerstag in seiner ersten Reaktion ein Quartal im erwarteten Rahmen. Was die operative Gewinnkennziffer AFFO betrifft, werde 2027 ein Anstieg erwartet, was aber den Markterwartungen entspreche. Der Analystenkonsens dürfte sich daher nicht groß verändern, glaubt der Experte. In der Telefonkonferenz sieht er den Fokus wahrscheinlich auf dem Schuldenstand./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien