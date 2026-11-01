LEG Immobilien Aktie
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Marktkap. 3,87 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
AI Analyse
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green attestierte dem Immobilienkonzern am Donnerstag in seiner ersten Reaktion ein Quartal im erwarteten Rahmen. Was die operative Gewinnkennziffer AFFO betrifft, werde 2027 ein Anstieg erwartet, was aber den Markterwartungen entspreche. Der Analystenkonsens dürfte sich daher nicht groß verändern, glaubt der Experte. In der Telefonkonferenz sieht er den Fokus wahrscheinlich auf dem Schuldenstand./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
50,20 €
|Abst. Kursziel*:
77,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
50,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,24%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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