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Symbol LEGIF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

09:16 Uhr
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
50,50 EUR 0,74 EUR 1,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green attestierte dem Immobilienkonzern am Donnerstag in seiner ersten Reaktion ein Quartal im erwarteten Rahmen. Was die operative Gewinnkennziffer AFFO betrifft, werde 2027 ein Anstieg erwartet, was aber den Markterwartungen entspreche. Der Analystenkonsens dürfte sich daher nicht groß verändern, glaubt der Experte. In der Telefonkonferenz sieht er den Fokus wahrscheinlich auf dem Schuldenstand./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,20 €		 Abst. Kursziel*:
77,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,24%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:16 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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