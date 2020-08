NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe wie erwartet abgeschnitten und einmal mehr robuste Resultate präsentiert, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he