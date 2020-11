NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 131 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch im kommenden Jahr dürften Zukäufe für Wachstum sorgen und die Ergebnisse und die Dividende antreiben, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem bestehe die Aussicht auf eine Aufnahme der Aktien in den Dax bei dessen Aufstockung von 30 auf 40 Titel./bek/tih