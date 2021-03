NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Der Kurs des Immobilienunternehmens spiegele nicht dessen wahren Wert wider, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei seinen Schätzungen gebe es noch viel Potenzial nach oben, da sie unter anderem keinerlei mögliche weitere Übernahmen berücksichtigten./mf/tav