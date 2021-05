NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Analyst Neil Green attestierte dem Unternehmen in einer ersten Reaktion am Dienstag ein solides erstes Quartal. Zudem dürfte die Bewertung des Immobilienportfolios steigen./ag