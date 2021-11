NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Es gebe Potenzial für weiteres akquisitionsgetriebenes Wachstum, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Zahlen zum dritten Quartal des Immobilienkonzerns. Anleger sollten aber die Bilanz im Auge behalten./ajx/zb