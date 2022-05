NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der für das erste Halbjahr 2022 erwartete Wertzuwachs des Immobilienportfolios falle besser als erwartet aus, die Bilanzsorgen blieben aber, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajx