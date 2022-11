NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach einer Neuausrichtung der Geschäftsstrategie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die neue Kennzahlensystematik könnte zu einer Dividendenkürzung 2023 führen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/He