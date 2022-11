NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Eine der zentralen Aussagen des Immobilienkonzerns sei dessen Prognose für die Neubewertungen in der zweiten Jahreshälfte gewesen, die von minus 3 bis minus 5 Prozent reiche und damit etwas besser sei als seine Annahme mit minus 6 Prozent, schrieb Analyst Neil Green in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ajx/zb