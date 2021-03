FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Leoni nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Autozulieferers für das Schlussquartal 2020 entsprächen weitgehend den bereits bekannten Eckdaten und dürften nichts an den Konsensprognosen ändern, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2021 enthalte keine größeren Überraschungen. Nach der Kursverdoppelung seit Jahresbeginn habe die Aktie Rückschlagspotenzial./gl/tih