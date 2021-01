NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5 auf 9 Euro angehoben. Für den Autozulieferer sieht Analyst Jose Asumendi nun nur noch wenige negative Aspekte, die den Aktienkurs beeinträchtigten könnten. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er blickt zuversichtlicher auf die Liquidität und den künftigen Cashflow des Kabelbaum-Spezialisten./tih/ajx