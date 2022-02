NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die positive Überraschung im vergangenen Jahr und der schwache Ausblick auf 2022 seien schwer unter einen Hut zu bringen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Autozulieferer dürften nun deutlich sinken./gl/jha/