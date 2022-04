NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für den Autozulieferer wegen der geringen Fahrzeugproduktion in Europa herausfordernd gewesen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) rechnet er mit einem Verlust von 2,2 Millionen Euro./edh/mis