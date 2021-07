HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Leoni nach einer Anhebung der Unternehmensprognosen vorerst auf "Sell" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Autozulieferer habe sich im zweiten Quartal überraschend gut entwickelt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte will sein Kursziel und das Votum für die Aktien nach der Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen im August überprüfen./mis/ajx