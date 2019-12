NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach der Ankündigung einer erhöhten Liquidität auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Am Markt warte man auf Details zu möglichen Fortschritten in den Verhandlungen mit Gewerkschaften und zum Verkauf des Geschäfts mit Kabeln und Verbindungslösungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch auf die Refinanzierung eines Schuldscheins im ersten Quartal 2020 sowie vor allem auf Maßnahmen gegen das Verbrennen von Cash schauten die Marktteilnehmer./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.