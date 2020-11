NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von fünf Euro belassen. Der Autozulieferer habe eine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leoni habe nur wenig Fortschritte gemacht und noch einen weiten Weg vor sich./gl/he