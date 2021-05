NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Kabel- und Bordnetzspezialist sei zwar sehr stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aussichten für 2021 weiterhin trübe./la/gl