FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 5,5 Euro belassen. Insbesondere in Europa dürfte die Nachfrageerholung eher schleppend verlaufen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz einer sukzessiven Erholung der Absatzmärkte sei daher in den kommenden Quartalen beim Kabel- und Bordnetzspezialisten mit weiteren operativen Belastungen zu rechnen./tav/ck