NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Das Kursziel in US-Dollar wurde von 221 auf 245 US-Dollar erhöht. Kurzfristig dürften sich die Anleger darauf fokussieren, ob das Wachstum aus eigener Kraft des Industriegasekonzerns die regionalen Industrieproduktionszahlen übertreffen könne, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte von Interesse sein, ob die Aufwärtstendenz bei der Profitabilität trotz des schwierigen Umfelds anhalte./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 21:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 00:00 / ET



