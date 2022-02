NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Das Geschäftsumfeld insbesondere in Europa sei der ideale Lackmustest für die Preissetzungsmacht der Industriegase-Unternehmen, die Reaktionsfähigkeit von Linde auf unerwartete systemische Schocks und die Stärke des derzeitigen Investitionszyklus, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih