NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Papiere des Industriegasekonzerns dürften sich in der Zinswende als sehr robust erweisen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ngu