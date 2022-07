NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 355 US-Dollar. Der Industriegasehersteller und Anlagenbauer haben im zweiten Quartal mit seinem Ergebnis je Aktie seine und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob er zudem hervor, dass Linde trotz des starken Gegenwinds für das dritte Quartal ein Ergebnis je Aktie zwischen 2,85 und 2,95 Euro erwartet. Der Konsens liege bei 2,98 Euro./ck/jha/