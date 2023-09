Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 432 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das risikobehaftete Verbrauchervertrauen und die schwächere Kaufkraft dürften die Konsensschätzungen für die Chemieunternehmen im kommenden Jahr sinken, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen des widerstandsfähigen Auftragsbestands und des robusten Geschäftsmodells favorisiere er den Gasekonzern Linde - neben Sherwin-Williams./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 02:32 / ET

