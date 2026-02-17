DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6240 +1,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Diginex-Aktie springt an: Vereinbarung mit Resulticks - Eckpunkte für potenzielle Fusion stehen fest
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
416,00 EUR -0,60 EUR -0,14 %
STU
488,53 USD +3,57 USD +0,74 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 192,72 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Linde Buy

14:11 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
416,00 EUR -0,60 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern biete Ergebnissicherheit und dies "auch ohne Raketenantrieb", schrieb Sebastian Bray am Donnerstagabend. Er bezog sich dabei auf eine potenzielle Verbindung zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. Diese würde kurzfristig nur begrenzte Umsatzchancen mit sich bringen, die aber bis 2030 wachsen könnten mit der Anzahl an Flügen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 490,11		 Abst. Kursziel*:
9,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 488,53		 Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 526,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Linde plc zu myNews hinzufügen