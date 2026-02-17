Linde Aktie
Marktkap. 192,72 Mrd. EURKGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern biete Ergebnissicherheit und dies "auch ohne Raketenantrieb", schrieb Sebastian Bray am Donnerstagabend. Er bezog sich dabei auf eine potenzielle Verbindung zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. Diese würde kurzfristig nur begrenzte Umsatzchancen mit sich bringen, die aber bis 2030 wachsen könnten mit der Anzahl an Flügen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 535,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 490,11
|Abst. Kursziel*:
9,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 488,53
|Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 526,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
