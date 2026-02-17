Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Linde Buy

14:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern biete Ergebnissicherheit und dies "auch ohne Raketenantrieb", schrieb Sebastian Bray am Donnerstagabend. Er bezog sich dabei auf eine potenzielle Verbindung zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. Diese würde kurzfristig nur begrenzte Umsatzchancen mit sich bringen, die aber bis 2030 wachsen könnten mit der Anzahl an Flügen./rob/tih/ag

