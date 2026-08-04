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Symbol LIN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Linde Buy

08:01 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Kursverluste nach diesen Zahlen sollten nur von kurzer Dauer sein, vermutete Sebastian Bray am Dienstagnachmittag. Sie seien Ausdruck zu hoher Erwartungen am Markt. Trotz Margenproblemen bei Lincare seien die Geschäftszahlen "gesund"./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 484,64		 Abst. Kursziel*:
13,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 487,48		 Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 566,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:01 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
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