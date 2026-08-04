Linde Aktie
Marktkap. 191,89 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Kursverluste nach diesen Zahlen sollten nur von kurzer Dauer sein, vermutete Sebastian Bray am Dienstagnachmittag. Sie seien Ausdruck zu hoher Erwartungen am Markt. Trotz Margenproblemen bei Lincare seien die Geschäftszahlen "gesund"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 484,64
|Abst. Kursziel*:
13,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 487,48
|Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 566,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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